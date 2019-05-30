ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بالزهايمر؟

2019/05/30 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… كشفت دراسة جديدة أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يزيد من مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر في وقت مبكر، وقد يتسبب في اضطرابات الدماغ المدمرة.ووجد الباحثون العاملون في مستشفى “Atlanta Veteran’s Affairs” في أتلانتا وجامعة إيموري، أن الكوليسترول في الدم قد يزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة المبكرة بالمرض، بغض النظر عن حمل […]

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