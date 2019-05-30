وزير الخارجية التركي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

2019/05/30 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء اليوم الأربعاء، الى العراق، في زيارة غير معلنة.

وجاءت زيارة أوغلو الى بغداد، بعد ساعات من عودة الرئيس العراقي برهم صالح من أنقرة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أنّ ”وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم استقبل نظيره التركيَّ مولود جاويش أوغلو، وبحث الجانبان العلاقات الثنائـيَّة بين بغداد وأنقرة، وسُبُل استمرار التعاون الثنائيِّ، والتنسيق بين الجانبين“.

وأكد الحكيم ”حِرص بغداد على تطوير، ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يُحقق المصالح المُشترَكة“.

وبينت الخارجية العراقية أن ”الجانبين بحثا القضايا الإقليميّة، والدوليّة التي تحظى باهتمام البلدين، وأهمّية تضافر الجُهُود باتجاه التهدئة في المنطقة، ودعم مسارات السلام في هذا الظرف الحساس“.

ووصل رئيس جمهورية العراق برهم صالح، مساء أمس الثلاثاء، إلى تركيا، في زيارة غير معلنة، وصفها مكتبه بـ“الخاصة“.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان لها أن ”صالح وصل في زيارة خاصة إلى تركيا، وسيجري مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين“.

وأضاف البيان أنه ”يرافق رئيس جمهورية العراق في الزيارة السيدة الأولى سرباغ صالح ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض“، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



(النهاية)

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