2019/05/30 | 14:25

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الشيخ الصميدعي ينسحب من البيان الختامي لمؤتمر وثيقة مكة

أنسحب مفتي جمهورية العراق الشيخ مهدي الصميدعي من البيان الختامي

لمؤتمر وثيقة مكة الذي عقد في السعودية.

وبحسب مصادر مطلعة فأن إنسحاب الشيخ الصميدعي من المؤتمر يأتي من

أجل الحفاظ على الهوية والقومية العربية الإسلامية الأصيلة من دون

التدخل في شؤونها وحرفها عن مسار الصحيح ، فضلاً عن شعور الشيخ

الصميدعي بالأهداف والنوايا من إصدار بيان لا يتناسب وحجم التحديات

التي تواجهها الأمتين العربية والإسلامية وقد تكون أهداف البيان

مبيتة وتحث على التفرقة وإثارة الفتنة والتحشيد ضد الجمهورية

الإسلامية .

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