علاوي: العراق غير قادر على لعب دور الوساطة بين ايران واميركا وما يجري الحديث عنه غير دقيق

2019/05/30 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الخميس (30 أيار 2019)، إن العراق غير قادر على لعب دور الوساطة بين إيران وأميركا، فيما أشار الى أن يجري الحديث عنه شيء "غير دقيق"، على حد وصفه.

وذكر علاوي عبر حسابه في تويتر، أن "الأحاديث عن وساطات عراقية مفترضة بين الولايات المتحدة وايران لا تعدو كونها دعايات تدور في الاعلام".





وأضاف، أن "العراق، بحسب علمي واستماعي للأخبار يحاول خلق أجواء للحوار، فهو لا يمكنه القيام بدور الوسيط لأن ذلك يعتمد على قوة البلد واستقراره".





وتابع: "لكي يكون قادراً على لعب هذا الدور، فالأجدر أن يتم الالتفات اولا الى اصلاح اوضاع البيت الداخلي، قبل المبادرة لإصلاح الوضع في المنطقة".

وكان القائم بأعمال السفير الأميركي في العراق، جوي هود، أكد الأربعاء (22 أيار 2019)، عدم علمه بوجود وساطة عراقية لتقريب وجهات النظر بين بلاده وإيران.

وقال هود في مؤتمر صحافي في بغداد، إنه "يرحب بالفرصة بالتشاور مع الحكومة العراقية وتبادل وجهات النظر في ظل الاحتقان الموجود حاليا في المنطقة"، مبيناً أنه "يمكن التواصل مع إيران بشكل مباشر".

بدورها علقت الرئاسة الايرانية، الاربعاء 22 ايار 2019، على انباء وجود وساطات من العراق وعمان وقطر لإنهاء النزاع مع واشنطن.

وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني بأن "مبادرة بعض الدول للتوسط بين طهران وواشنطن لا تعني قبول طهران بالتفاوض".

واضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني "في حال استمر المسؤولون الأميركيون في سياستهم الحالية في الضغط الاقتصادي، فلن يكون هناك معنى للمفاوضات في مثل هذه الظروف".

قبيل ذلك أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء 21 ايار 2019، تحرك العراق لايجاد حل للازمة المتصاعدة بين ايران واميركا.

وكشف عبد المهدي عن عزم حكومته ارسال وفود إلى طهران وواشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، وحضرته (بغداد اليوم): "نتجه الى دفع التهدئة بين واشنطن وطهران، ولا يوجد أي طرف عراقي يريد الدفع بالامور باتجاه الحرب بينهما".

واضاف: "المسؤولون الاميركيون والايرانيون أكدوا لنا عدم رغبتهم بخوض حرب، ونحن بدورنا سنرسل وفدا الى طهران وواشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين".

بغداد اليوم_ بابل

افاد مصدر في مجلس محافظة بابل، الخميس (30 أيار 2019)، بأن المجلس صوت على عدم قبول عذر النائب الاول للمحافظ بشأن عدم حضوره في جلسة استجوابه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس المحافظة صوت على عدم قبول عذر النائب

بغداد اليوم- بغداد

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، إجراء تعديلات على قائمة بـ 80 اسماً، لأشخاص وكيانات، من المتهمين بتمويل الإرهاب والانتماء اليه، في تنظيمي القاعدة وداعش.

وأظهرت وثائق حصلت (بغداد

بغداد اليوم- بغداد

توجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (30 أيار 2019)، إلى السعودية للمشاركة في مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان له، إن "صالح غادر، الى السعودية لحضور

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