2019/05/30 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

توجه رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الى السعودية للمشاركة في مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الاسلامي.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الىئيس صالح غادر الى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمري القمة العربية الطارئة الرابعة عشرة وقمة منظمة التعاون الإسلامي، اللذين يعقدان في مدينة مكة المكرمة”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يتوجه الى السعودية للمشاركة في مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة التعاون الاسلامي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يتوجه الى السعودية للمشاركة في مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة التعاون الاسلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).