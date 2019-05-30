2019/05/30 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي، أمرا بإنهاء تكلييف (امين دواي ثامر) من مهام منصب رئيس جامعة التكنلوجية واعادته الى تدريسي في الجامعة.

وجاء في الامر الوزاري حصل “النور نيوز” على نسخة منه، انه “يكلف (عماد حسين ميرزا الحسيني) بمهام منصب رئيس الجامعة التكنولوجية”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

13

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. أمر وزاري بإنهاء تكليف رئيس الجامعة التكنولوجية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. أمر وزاري بإنهاء تكليف رئيس الجامعة التكنولوجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).