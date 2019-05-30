2019/05/30 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن حاتم المذكور… 1 ــ اخول نفسي ان ارفع صوتي بوجه اهلي في الجنوب, بمحبة مغموسة في الدموع, اقولها: انكم الآن لوحدكم, لا تملكون سواكم, تفرق الذين صرحوا خطبوا واوعدوا, ثم سحبوا اذيال اكاذيبهم وانصرفوا, كل الى متراسه, جميعهم اتقنوا مهن جديدة, ولا يمكن لهم ان يكونوا غير ما هم عليه, يعرضون اسمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لكم نهضة في الجنوب…) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لكم نهضة في الجنوب…) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).