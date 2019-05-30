2019/05/30 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي : توسط العراق بين امريكا وايران: دعايات اعلامية) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي : توسط العراق بين امريكا وايران: دعايات اعلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).