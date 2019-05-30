اتحاد الكرة يوضح حقيقة استخدام مصطلحات طائفية في جلسة “كاس”

2019/05/30 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشف مدير لجنة العلاقات الخارجية، وليد طبرة، الخميس، حقيقة استخدام المصطلحات الطائفية في جلسة محكمة النزاعات الدولية “كاس” بين المعترضين واتحاد الكرة.وقال طبرة لـ/ المعلومة /، “ما حدث هو ان محامي المعترضين ذكر ان الحكومة العراقية تريد رئيس اتحاد كردي ، فرد محامي الاتحاد ان التقسيم في العراق اليوم ان يكون […]

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