اطلاق سراح شاسوار عبدالواحد بعد اسبوعين من اعتقاله

2019/05/30 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت السلطات القضائية في اقليم كردستان سراح شاسوار عبدالواحد رئيس حراك الجيل الجديد مع عدد من النشطاء والأعضاء المعتقلين.وذكر مصدر في الحراك :” أن السلطة القضائية بمدينة السليمانية قررت اليوم الخميس إطلاق سراح شاسوار عبدالواحد وعدد من نشطاء الحراك المعتقلين لدى القوات الأمنية وذلك بكفالة مالية، بعد نحو أسبوعين على إعتقالهم على خلفية دعوى […]

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