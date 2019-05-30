مكافحة المخدرات تنفي انتحار أحد منتسبيها في ديالى

2019/05/30 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تهديد وعملية ابتزار لاحد منتسبيها في محافظة ديالى ما دفع هذا المنتسب الى الانتحار.

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