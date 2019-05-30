التعليم تعلن توفر 233 زمالة بحثية لحملة شهادة الدكتوراه في اربع دول

2019/05/30 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، 233 زمالة بحثية للتدريسيين ممنوحة من دول أمريكا ورومانيا وتركيا وإيران.

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