2019/05/30 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رحيم الخالدي… يعيش المواطن العراقي البسيط أرق سؤال يمزقه..فمتى نستريح من الحروب، وكأننا “كُتِبَعلينا القتال” ..فقد إبتلينا بحكام يعشقون الحروب، دون الإكتراث بالضحايا وبفضلعنترياتهم ترملت النساء، وتيتم الأطفال، وضاع مستقبلهم، بإستثناء أبناء الذوات طبعا! .مر العراق بمراحل وكلها حروب..فمنذ الإنقلاب على الحكم الملكي تظهر بين الفينة والأخرىعصابة تدعي القومية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومتطلبات المرحلة الحرجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ومتطلبات المرحلة الحرجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).