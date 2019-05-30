2019/05/30 | 14:34

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رسميا..



إنتر يعلن إقالة سباليتي

متابعة/...



أكد إنتر ميلان، الذي أنهى موسمه في المركز الرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم، انتهاء ارتباطه بالمدرب لوتشانو سباليتي، وسط تقارير تتحدث عن قرب التعاقد مع أنطونيو كونتي.

وقال الفريق في بيان نشره عبر حسابه في تويتر: "لوتشانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول (...)، النادي يريد أن يشكر سباليتي على عمله وعلى النتائج التي حققناها سويا".

وتمكن سباليتي (60 عاما)، الذي تولى تدريب إنتر في صيف العام 2017، من إيصال الفريق في موسميه معه إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشرف سباليتي خلال مسيرته على أندية عدة منها أودينيزي وسامبدوريا، وآخرها قبل الانضمام إلى إنتر قبل عامين، نادي العاصمة روما.

وأحرز في مسيرته عددا من الألقاب، أبرزها كأس إيطاليا مرتين مع روما (2007 و2008)، والدوري الروسي مع زينيت بطرسبورغ عامي 2010 و2012.

وكان خروج سباليتي من الإدارة الفنية لإنتر متوقعا إلى حد كبير، بحسب التقارير الصحافية المحلية في الآونة الأخيرة، وسط حديث عن اتفاق إدارة "النيراتزوري" مع كونتي، على تولي المسؤولية بدلا منه في الموسم المقبل.انتهى2

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