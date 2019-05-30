أصابه عدد من عناصر الحشد الشعبي في انفجار عبوة ناسفة غربي الانبار

2019/05/30 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمنى في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الخميس، عن اصابة 6 من منتسبي الحشد العشائري بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة غربي الانبار.وقال المصدر، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة بجانب احدى الطرق الرئيسية المؤدية الى منطقة الـ 160 كيلو غربي الانبار، انفجرت حال مرور دورية لمنتسبي الحشد العشائري كانت تقوم بواجبها الامني في تلك المنطقة ما ادى الى اصابة 6 من عناصر الدورية المستهدفة بجروح بليغة تم نقلهم الى احدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج الازم".

وأضاف المصدر، ان " التحقيقات الاولية للحادث تشير الى ان العبوة ليست من مخلفات داعش انما زرعت من قبل خلايا ارهابي التنظيم الاجرامي".

وأشار الى، ان "القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بعملية تفتيش بالقرب من مكان الحادث تحسبا من وجود عبوات ناسفة اخرى معدة للتفجير موضوعة في مكان اخر".



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