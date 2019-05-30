شرطة ديالى: اعتقال 11 مطلوبا خلال الممارسات الامنية في المحافظة

2019/05/30 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، الخميس، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين خلال الممارسات ألأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة.

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