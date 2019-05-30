اعتقال 4 متهمين يديرون منزل لبيع الخمور في ديالى

2019/05/30 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الامن الوطني في ديالى، الخميس، القاء القبض على متهمين يديرون منزل لبيع الخمور في قضاء بعقوبة.

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