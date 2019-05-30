متناولو الوجبات السريعة والمثلجات يواجهون خطر الموت والنوبات القلبية

2019/05/30 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أكدت دراستان حديثتان أن الأشخاص، الذين يتناولون الأغذية المعالجة بكثرة كما يحدث بالنسبة للوجبات الجاهزة والآيس كريم، يواجهون خطر الإصابة بنوبة قلبية والموت المبكر.ووفق ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن نتائج الدراستين، اللتين أجريتا في فرنسا وإسبانيا، تضاف إلى مجموعة من الأبحاث، التي تؤكد أن للأطعمة، التي تحتوي على كمية كبيرة من […]

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