إحصاء يحدد المقدار المالي للجوع والفقر في تركيا

2019/05/30 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدر اتحاد نقابات العمال في تركيا (TÜRK-İŞ) مقدار حد “الجوع” و”الفقر” لشهر أيار الجاري.الإحصائية اعتبرت أن المبلغ الكافي لإطعام عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص، غذاء صحيًا ومتوازنًا هو 2123.93 ليرة في الشهر الواحد، وهو ما يطلق عليه حد الجوع.أما حد الفقر فهو 6918 ليرة شهريًا، وهو المبلغ الكافي لطعام عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص مع مصاريف الملابس وفواتير المنزل والمواصلات والتعليم.كما أظهر الإحصاء، الذي نشر الاثنين 27 من أيار، أن مقدار صرف عائلة صغيرة على الغذاء في أنقرة ارتفع بنسبة 0.81% عن الشهر الماضي.وأشارت الأرقام إلى ارتفاع في أسعار المواد بنسبة 9.42% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2019.أما عن ارتفاع أسعار المنتجات خلال الـ 12 أشهر الأخيرة فكان 25.97%.الإحصاء أظهر أيضًا أن الحد الأدني الصافي للأجور للعامل الواحد هو 2.020 ليرة تركية، وأما موظف الدولة فمعاشه الأدني يبلغ 2.995 دون المساعدات الاجتماعية.أما أقل معاش تقاعدي فيبلغ 1.888 للعامل العادي و1.691 للحرفي و2.379 للموظف.“TÜRK-İŞ” هو اتحاد نقابات لعمال تركيا أُسس في العام 1952، وينشر إحصائيات عن نسب “الجوع والفقر” منذ 32 سنة بشكل دوري كل شهر.

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