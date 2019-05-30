تعيينات في تاكسي المطار

2019/05/30 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت إدارة تكسي المطار عن فتح باب التعيين على العمل بصفة سائق.وذكرت الإدارة في بيان ان “العمل بصفة عقد علماً أن العدد المطلوب 100 سائق.وتابع ان “على المتقدمين ارسال السيرة الذاتية على البريد التالي: taxi.baghdad11@gmail.com علماً إن التقديم فقط لساكني محافظة بغداد”.

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