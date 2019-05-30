اعدام داعشي في السليمانية

2019/05/30 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية، اعدام مسلح في تنظيم داعش الارهابي.وقال المقدم زمناكو علي المتحدث باسم مديرية اسايش غرب السليمانية لـ دواڕۆژ اليوم الخميس 30 ايار 2019، “تم اعتقال المتهم محمد عبد الرحمن حسن في 12 كانون الاول 2017 في نقطة (باني مقان) الامنية بحدود جمجمال، تم ضبط (ذاكرة) بحوزته احتوت […]

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