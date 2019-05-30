الكورد في وثائق مريبة للنظام السوري

2019/05/30 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمل الأجهزة الأمنية يتخطى حدود القانون

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