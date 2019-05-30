اعتقال عنصر أمني بداعش في الرمادي

2019/05/30 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، القاء القبض على عنصر امني بعصابات داعش في الرمادي.

وذكر بيان للمديرية تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفارز المديرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ القت القبض على أحد الارهابيين في منطقة التأميم بالرمادي مركز محافظة الانبار".وأضاف البيان ان "عملية الاعتقال تمت بالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة أكدت إن الإرهابي كان من العنصر الاستخبارية والأمنية لداعش وقدم خدمات كبيرة لتلك العصابات عن قطعاتنا الأمنية وتحركاتها".وأشار البيان الى ان "المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".انتهى

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