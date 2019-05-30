ديالى.. اعتقال 11 مطلوبا بقضايا جنائية وارهابية

2019/05/30 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس، القاء القبض على عدد من المطلوبين خلال الممارسات ألأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال الناطق الاعلامي باسم القيادة العقيد غالب العطية في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، إن "مفارز من اقسام شرطة بعقوبة والمقدادية وشعبة مكافحة اجرام جلولاء وبهرز وفوج طوارئ ديالى الخامس والنموذجي، تمكنت من اعتقال 11 مطلوبا من بينهم اربعة مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب خلال الثلاثة ايام الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة".وأضاف العطية ان "المعتقلين تم أرسالهم الى مراكز ألأحتجاز لعرضهم على القضاء""، مؤكداً ان "شرطة ديالى مستمرة في تنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في عموم مناطق المحافظة".انتهى

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