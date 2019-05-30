2019/05/30 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال محامي مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ، اليوم الخميس، إن موكله مريض جدًا ولا يقوى على الظهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه في بريطانيا في جلسة للنظر في طلب تسليمه المقدم من الولايات المتحدة.وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانغ الذي أخرجته السلطات من سفارة الإكوادور في لندن يوم 11 نيسان/أبريل الماضي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسس ”ويكيليكس“ مريض ولا يقوى على الظهور للمحاكمة وكالة خطوة برس.

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