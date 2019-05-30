شانهان: وجودنا العسكري في الخليج ردع هجوم على مواطنينا في العراق

2019/05/30 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شانهان، إن الوجود العسكري في الخليج العربي جاء ردعا لهجوم وشيك على المواطنين الأميركيين في العراق.

وأكد شانهان، أن الولايات المتحدة قادرة على حماية السفن في مضيق هرمز، وان الخطر مازال قائما رغم عدم رغبة جميع الاطراف بقيام حرب مع إيران.

يشار إلى ان تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بدأ منذ مطلع شهر آيار بعد إرسال الولايات المتحدة لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن ومجموعة قاذفات استراتيجية، اضافة الى ارسال الف وخمسمئة جندي اميركي الى المنطقة نتيجة تصاعد الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران.

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