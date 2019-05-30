صفعة ومشادة كلامية داخل محكمة “كاس”

2019/05/30 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص..شهدت الجلسة الاولى لمحكمة النزاعات الرياضية “كاس” بين اتحاد الكرة والمعترضين، مشادة كلامية بين احد اعضاء فريق الاتحاد وفريق المعترضين بقيادة عدنان درجال.وقال مصدر متواجد في المحكمة لـ / المعلومة/ إن “احد الصحفيين قدم نفسه لهيئة المحكمة بصفة مساعد محامي الاتحاد وقدم فيديوهات بالضد من المعترضين ولما كِشف امره طُرد من القاعة”.[…]

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