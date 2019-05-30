مجلس واسط يشكو الوزارة: ننتج الكهرباء ولا تستفيد منه

2019/05/30 | 14:48

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بغداد:سومر نيوز

انتقد مجلس محافظة واسط , الخميس, وزارة الكهرباء لعدم اهتمامها بالمحافظة بمنحها حصة كافية من الطاقة ال...

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