2019/05/30 | 14:48
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس واسط يشكو الوزارة: ننتج الكهرباء ولا تستفيد منه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
انتقد مجلس محافظة واسط , الخميس, وزارة الكهرباء لعدم اهتمامها بالمحافظة بمنحها حصة كافية من الطاقة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس واسط يشكو الوزارة: ننتج الكهرباء ولا تستفيد منه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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