2019/05/30 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكدت عضو مجلس محافظة صلاح الدين سعدية العبيدي، أن ملف النازحين في المحافظة سيتم الانتهاء منه بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس صلاح الدين يؤكد انتهاء ملف النازحين بعد العيد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس صلاح الدين يؤكد انتهاء ملف النازحين بعد العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).