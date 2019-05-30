مكافحة المخدرات تكشف ملابسات إنتحار أحد منتسبيها في ديالى

2019/05/30 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أوضحت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، حقيقة إنتحار أحد منتسبيها في محافظة ديالى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته "العهد نيوز"، إن "المديرية تنفي

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