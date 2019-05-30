الأمن النيابية توضح سبب تأخر اقرار قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق

2019/05/30 | 15:20

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بغداد:سومر نيوز

أوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، الخميس، سبب تأخر إقرار مشروع قانون إخراج القوات الأج...

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