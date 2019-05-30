مديرية مكافحة المخدرات توضح حقيقة إنتحار أحد منتسبيها في محافظة ديالى

2019/05/30 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت مديرية مكافحة المخدرات، حقيقة إنتحار أحد منتسبيها في محافظة ديالى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ، ان المديرية " تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تهديد وعملية ابتزار لاحد منتسبيها في محافظة ديالى ما دفع هذا المنتسب الى الانتحار".

وبينت المديرية بحسب البيان، ان "حقيقية الحادث وحسب الإفادة التي ادلها بها والد المنتسب في مركز شرطة مين الدين في قضاء المقدادية، انه توفي في المستشفى نتيجة إطلاقة نارية في الرأس بعد قيامه بتنظيف مسدسه الشخصي ولم يطلب الشكوى ضد احد لان الحادثة قضاء وقدر".

وأشار البيان الى، ان "الجهات المختصة في وزارة الداخلية، تواصل عملية التحرير والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".

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