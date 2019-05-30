عيد لاهب ينتظر العراقيين

2019/05/30 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رجحت هيئة الانواء الجوية يوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال الاسبوع المقبل.وذكرت الهيئة خلال بيان، : ان موجة حرة شديدة تبدأ في الاول من حزيران المقبل وتستمر لمدة 4 ايام.واضاف البيان ان درجات الحرارة العظمى ستصل يوم الاثنين في البصرة الى 50 درجة مئوية، لافتا الى ان […]

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