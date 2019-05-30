2019/05/30 | 15:22

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العصائب تعلق على مخطط ايراني لإشعال حرب طائفية مدمرة!

بغداد/..



علقت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الخميس، على وجود مخطط ايراني لإشعال حرب طائفية في المنطقة، من خلال تفجيرها احد المراقد الدينية في العراق.

وقال النائب عن الكتلة عبدالأمير الدبي، لـ"عين العراق نيوز"، انه "من سابع المستحيلات ان تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بارتكاب هكذا عمل، فطيلة السنوات الماضية لم نجد او نلاحظ او نسجل اي حادثة واحدة على ايران من هذا القبيل".

وبين الدبي ان "ايران دائما تعلن هي ضد الارهاب وضد الطائفية ومع تقريب المذاهب ومع التفاهم بين المذاهب الاسلامية، فمن المستحيل ان تنتهج ايران هكذا نهج ارهابي لتثير حرب طائفية في المنطقة".

وأضاف النائب عن العصائب ان "حدوث اي عمل من هذا القبيل (حرب طائفية)، فانها تتضرر ولا منفعة لها بهذا الموضوع، خاصة ان هناك طائف شيعية واسعة في العراق ايران ودولة الخليج، ولهذا نحن نستبعد هذا العمل، وهو جزء من الحملة الاعلامية المشوهة ضد طهران".



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