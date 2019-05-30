جنايات البصرة تقضي بالمؤبد لخمسة متاجرين بالمخدرات

2019/05/30 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت محكمة جنايات البصرة، إصدارها حكما يقضي بالسجن المؤبد والغرامة بحق خمسة متاجرين بمخدّر الكريستال في المحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “محكمة جنايات البصرة قضت حكما بالسجن المؤبد والغرامة بعشرة ملايين دينار بحق خمسة مدانين بالمتاجرة بمادة الكريستال المعرفة طبيا بـ(المثيل امفيتامين)”، لافتا إلى “ضبط كمية بملايين الأقراص بحوزتهم”.

وأضاف، إن “المحكمة اصدرت حكمها استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017″، مشيرا إلى “مصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة”.

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