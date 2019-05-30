2019/05/30 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تربية ديالى ترد على النزاهة بشأن اختلاس مبلغ مالي في تربية الخالص

واع / مكتب ديالى / س.م

ردت تربية ديالى، الخميس، على هيئة النزاهة بشأن اختلاس مبلغ قدره نصف مليار دينار بمديرية تربية الخالص.

وذكر بيان لـ المديرية، ردا على قيام هيئة النزاهة بضبط حالة اختلاس مبلغ قدره نصف دينار في تربية خالص، تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "المبلغ المشار إليه يفتقر إلى الدقة والموضوعية في تقدير الرقم الصحيح حيث الفت لجنة تحقيقية بموجب الأمر الإداري المرقم (1473) في 15-4-2019 سري بناء على المذكرة الصادرة من قسم تربية الخالص والإجراءات سائرة وفق الأصول القانونية حيث أعيد مبلغ قدره (391،500،000) الى صندوق التربية بموجب الوصل المرقم 034264بتاريخ 26-5-2019".

وأضافت، أن "المبلغ كان قد صرف بدون وجه حق لقسم من المدارس والإجراءات القانونية بحق المخالفين تسير وفق للقانون"، مردفة: "عليه وجب علينا والرد والتنويه لكي يطلع الرأي العام على الحقيقة كما هي وليس كما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي".

وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، بوقت سابق من اليوم، عن ضبط حالات اختلاسٍ بملغ قدره قرابة نصف مليار دينار في مديريَّة تربية الخالص بمحافظة ديالى، مُبيِّنةً أنَّ تلك الحالات تمثَّلت بإضافة مبالغ إلى قوائم الرواتب بصورةٍ شهريَّةٍ

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