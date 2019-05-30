الدفاع التركية تعلن تحييد 4 ارهابيين في عملياتها العسكرية شمالي العراق

2019/05/30 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة المدار - بغدادأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 4 إرهابيين من منظمة “بي كا كا”، في إطار عملية “المخلب” المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق، ليرتفع العدد إلى 19 إرهابيًّا.جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها في موقع تويتر، بخصوص “عملية المخلب” التي انطلقت في 27 مايو/ أيار الجاري.وأوضحت الوزارة، أن العملية أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين، مشيرة انه “وبذلك ارتفع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية إلى 19”.

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