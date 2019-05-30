عامل نظافة يرفض التخلي عن مهنته رغم ربحه ملايين الدولارات!

2019/05/30 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس رفض عامل نظافة في كندا التخلي عن عمله رغم ربحه 7 ملايين دولار كندي (5 مللايين دولار أمريكي) في اليانصيب.وذكر موقع “سي إن إن” الإخباري، أن “فيتو هالاسان” المهاجر في كندا، جاء من الفلبين اشترى تذكرة يانصيب بعد أيام قليلة من الاحتفال بعيد ميلاده الثامن والخمسين.وعندما أدرك هالاسان أنه فاز

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