2019/05/30 | 15:27

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اليمن..



مصرع وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات وتدمير دبابة وآلية في كسر زحف بتعز

لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم بينهم قيادات

وجرح آخرون كما تم تدمير دبابة وآلية تابعة لهم، اليوم الخميس، خلال

كسر زحف واسع لهم في مدينة تعز.وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا واسعا

لمرتزقة العدوان على مواقعهم في الدفاع الجوي وعصيفرة وجبل الوعش

بالمدينة.وأكد المصدر مصرع وجرح العشرات من المرتزقة بينهم قيادات، وتدمير

دبابة لهم في الدفاع الجوي وإعطاب مدرعة في عصيفرة خلال التصدي للزحف

الفاشل.لقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم مساء الأربعاء، إثر كمائن محكمة

استهدفت تجمعاتهم وثكناتهم في تعز.وكانت وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية قد استهدفت، مساء أمس

الأربعاء، بكمائن محكمة مجموعة من المرتزقة ودمرت تحصيناتهم في جبهة

الجحملية وأودت بحياة عدد كبير منهم، كما قتل وجرح مرتزقة بكمين لوحدة

الهندسة أثناء محاولة تسللهم في وادي صالة بتعز.يذكر أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية نفذوا في وقت سابق، عملية

هجومية واسعة على مواقع للمرتزقة في جبهة حيفان من مسارين واستمرت 5

ساعات، تمكنوا خلالها من تطهير عدة مواقع وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة

في صفوفهم.

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