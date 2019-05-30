تصنيف جديد يضع العاصمة بغداد في المرتبة 15 بهذا المجال

2019/05/30 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويقارن موقع Expatistan في تصنيفاته بين تكاليف المعيشة بين دول العالم بالاعتماد على أسعار المأكل "الحليب والدجاج والخبز والأرز..." والمسكن "الشقق المفروشة وخدمة الانترنت..." والملبس "جينز والحذاء الرياضي..." والمواصلات "تاكسي وسيرفيس..." ومستحضرات العناية الشخصية "المضادات الحيوية ومضادات التعرق..." والأنشطة الترفيهية "دور السينما والمسارح والعضوية في النوادي الرياضية".وفي منطقة الشرق الأوسط، احتلت الدوحة المرتبة الأولى في المنطقة و199 عالميا، ودبي المرتبة الثانية في المنطقة و185 عالميا وأبو ظبي المرتبة الرابعة في المنطقة و177عالميا، والكويت المرتبة الخامسة في المنطقة و149عالميا. كما احتلت بيروت المرتبة السادسة في المنطقة و147عالميا، وجدة المرتبة الثامنة في المنطقة و134 عالميا، وعمان المرتبة التاسعة في المنطقة و133عالميا، والشارقة المرتبة العاشرة في المنطقة و132 عالميا، والرياض المرتبة الـ14 في المنطقة و112 عاليا وبغداد المرتبة الـ15 في المنطقة والمرتبة الـ111 عالميا، والدمام في المرتبة 16 في المنطقة و103عالمياً. ويحتسب هذا المؤشر على أساس مقارنة كلفة المعيشة مع مدينة براغ (التي تُعتبر المرجع الرئيسي بنتيجة تقدّر بـ100): ما يعني أنّ كلفة المعيشة في بغداد أغلى بنسبة 40% بالمقارنة مع براغ. وعالمياً، احتلت مدينة غراند كايمان في جزر كايمان المرتبة الأولى بنتيجة 261، وتلتها مدينة ماوتن فيو في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية 253 ثم مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية 245. بدورها، احتلت لندن المرتبة التاسعة 222، أمّا باريس، فاحتلت المرتبة 35 عالمياً 186، في حين جاءت اسطنبول في المرتبة 299، وفي المرتبة الأخيرة، جاءت مدينة روساريو الأرجنتينية".انتهى..م.ر

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