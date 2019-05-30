كتل مدارية حارة تتسبب بارتفاع حرارة العراق لـ50 مئوية في هذه الايام

2019/05/30 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الموسوي بحسب بيان تضمن نشرة جوية خص بها موقع "الغدير"، ان" اخر تطورات موجة الحر: حسب اخر التحديثات الجديدة الصادرة لدينا من نماذج الطقس العالمية تشير لتعرض البلاد لموجة حارة تبدأمن يوم السبت وتتعمق الاسبوع المقبل وتستمر لفترة اسبوع او اكثر بعدة ايام بسبب تأثرنا بكتلة مدارية حارة جافة اضافة الى تأثير متذبذب لمنخفض الهند الموسمي مما يسبب بارتفاع كبير على درجات الحرارة خاصة منتصف الاسبوع المقبل".واضاف الموسوي، ان" درجات الحرارة ستكون اعلى من المعدل العام الى حول خلال الاسبوع المقبل تزامنا مع نشاط لرياح البوارح خلال ايام الجمعة والسبت والاحد حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد يوم السبت القادم 46 وفي البصرة 46 وفي الموصل37 لكن خلال الاسبوع المقبل وتحديدا يوم الثلاثاء القادم تصل درجات الحرارة العظمى في بغداد49 وفي البصرة وميسان ربما تلامس،50 مئويا او 49.5 وفي الموصل 41 درجة مئويا". واوضح الموسوي بحسب النشرة، ان" استمرار تأثر البلاد بمرتفع جوي H قادم من اوروبا يسبب استقرار تام في الاجواء حيث تكون الاجواء صافية ومشمسة ومستقرة في جميع مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين مع ظهور قطع من السحب المتفرقة غير الممطرة في بعض مناطق البلاد".الرياح: فيما ستكون سرعة الرياح الهابة على البلاد تصل احيانا لـ 50KM, في الساعة"، اما درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين في مناطق البلاد".العظمى والصغرىالمناطق الشمالية: تترواح مابين (28-38 - 20-28 )المناطق الوسطى: تتراوح مابين (43-46 - 30-33 )المناطق الغربية: تتراوح مابين (41-43 - 29-32 )المناطق الجنوبية: تتراوح مابين (43-46 - 31-34 )انتهى..م.ر

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