مجلس واسط يتفق مع الكهرباء على تجهيز المحافظة بـ700 ميكاواط

2019/05/30 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة واسط، الخميس، الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تجهيز المحافظة بـ 700 ميكا واط ليكون معدل التشغيل للمواطنين من 15 الى 16 ساعة يوميا.وقال عضو لجنة الطاقة بالمجلس غالب الرديني لـ/المعلومة/ إن “محطة واسط الحرارية تنتج أكثر من 2500 ميكاواط تغطي أضعاف حاجة المحافظة للطاقة الكهربائية”.وأضاف أن “الإنتاج […]

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