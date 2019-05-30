2019/05/30 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكهرباء توجه مناشدة للمواطنين بخصوص ترشيد الاستهلاك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكهرباء توجه مناشدة للمواطنين بخصوص ترشيد الاستهلاك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).