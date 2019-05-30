وزارة الكهرباء تطالب المحافظات بالالتزام بحصصها المقررة وعدم التجاوز عليها

2019/05/30 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الكهرباء اليوم الخميس، المحافظات بالالتزام بحصصها المقررة وعدم التجاوز عليها.

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