محافظ بغداد يعلن قرب احالة مشروع مجاري سبع البور الى الاعلان وبكلفة 208 مليار دينار

2019/05/30 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، قرب احالة مشروع مجاري سبع البور الى الاعلان وبكلفة 208 مليار دينار.

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