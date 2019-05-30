تزامنا مع موجة الحر..الكهرباء تناشد المواطنين

2019/05/30 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ناشدت وزارة الكهرباء، الخميس، المواطنين بترشيد الاستهلاك تزامنا مع موجة الحر القادمة للبلاد.وذكرت الوزارة في بيان انها “تهيب بالمواطنين الحفاظ الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وعدم الاسراف فيها، وإطفاء الأجهزة الكهربائية والإنارة الزائدة، بسبب توقعات الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير الأسبوع المقبل، ماسيؤثر سلباً على منظومة الكهرباء الوطنية، لذا يرجى […]

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