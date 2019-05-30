2019/05/30 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة …شركة نفط البصرة ترفع العلم العراقي مقلوبا ! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة …شركة نفط البصرة ترفع العلم العراقي مقلوبا !) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة …شركة نفط البصرة ترفع العلم العراقي مقلوبا !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).