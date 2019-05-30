الليرة التركية تقفز بفعل اتصال بين ترامب واردوغان

2019/05/30 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قفزت الليرة التركية نحو 1.5 بالمئة يوم الخميس بفعل توقعات بتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين حدد أواخر يونيو حزيران لعقد اجتماع وناقش شراء أنقرة لأنظمة إس-400 الصاروخية الدفاعية من روسيا.

وبلغت العملة التركية 5.9300 ليرة للدولار في الساعة 0925 بتوقيت جرينتش، لتصعد بنحو 1.4 بالمئة مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الأربعاء البالغ 6.0155.



وفي وقت سابق، تعززت العملة لتصل إلى 5.9200 ليرة للدولار وهو أقوى مستوياتها منذ 25 أبريل نيسان.

وفقدت العملة التركية نحو 14 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام لأسباب من بينها تنامي خلاف بين أنقرة وواشنطن والتهديد بأن يؤدي تسليم الصواريخ الروسية إلى إطلاق عقوبات أمريكية.



وتقول الولايات المتحدة إن أنظمة إس-400 تعرض مقاتلاتها من طراز إف-35 للخطر.

وكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء اقتراحا لتشكيل مجموعة عمل لتقييم تأثير أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية.



كما اتفق الزعيمان على اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية يونيو حزيران

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