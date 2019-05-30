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#إنفوجرافيك .. أميركا تنقل دواعش سراً من سوريا الى العراق


#إنفوجرافيك .. أميركا تنقل دواعش سراً من سوريا الى العراق
2019/05/30 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

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