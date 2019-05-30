الكهرباء تدعو المواطنين الى الترشيد في الاستهلاك وعدم الاسراف

2019/05/30 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الكهرباء المواطنين لى الحفاظ على الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وعدم الاسراف فيها، وإطفاء الأجهزة الكهربائية والإنارة الزائدة، بسبب توقعات الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير الأسبوع المقبل، ماسيؤثر سلباً على منظومة الكهرباء الوطنية .وطالبت الوزارة المحافظات بالالتزام بحصصها المقررة وعدم التجاوز عليها، لتحقيق العدالة بالتوزيع لكي لا تؤثر محافظة على حصة […]

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